Дистанционные мошенники обманули 17 брянцев за неделю

2026, 25 ноября 09:55

Дистанционные мошенники похитили более двух миллионов рублей у 17 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 17 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 2 280 000 рублей.

Так, лжебанкир обманул жительницу Выгоничского района. Он предложил её «заморозить» якобы подозрительные денежные переводы с карты. Во время беседы мошенник получил доступ к банковскому счету и списал оттуда 220 000 рублей.