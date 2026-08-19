Полицейские в Клинцах по горячим следам задержали грабителя

2026, 19 августа 13:08

Полицейские в Клинцах по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне днём в магазин одежды в городе Клинцы зашёл мужчина. Посетитель выбрал брюки за 3000 рублей. Но оплачивать товар он не стал, а сбежал. Остановить его сотрудники торговой точки не смогли.

В этот же день оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. 20-летний житель города уже был судим за кражи и грабёж.

Похищенные брюки правоохранители у него изъяли. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабёж».