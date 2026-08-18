Брянца ждёт суд за нападение на сотрудника полиции

2026, 18 августа 10:37

Брянца ждёт суд за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Приговор выслушает 32-летний житель Клетнянского района.

По версии правоохранителей, днём 29 июня нетрезвый фигурант в магазине в посёлке Клетня несколько раз ударил по лицу и телу женщину. Также мужчина высказал угрозу расправы в адрес прибывшего на вызов сотрудника полиции. При доставлении в медучреждение на освидетельствование, подозреваемый ударил стража порядка головой в лицо, а также ногами в плечо и живот. Кроме того, в присутствии посторонних он оскорбил сотрудников полиции.