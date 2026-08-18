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Криминал

Брянца ждёт суд за нападение на сотрудника полиции

2026, 18 августа 10:37
Брянца ждёт суд за нападение на сотрудника полиции
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Брянца ждёт суд за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Приговор выслушает 32-летний житель Клетнянского района. 

По версии правоохранителей, днём 29 июня  нетрезвый фигурант в магазине в посёлке Клетня несколько раз ударил по лицу и телу женщину. Также мужчина высказал угрозу расправы в адрес прибывшего на вызов сотрудника полиции. При доставлении в медучреждение на освидетельствование, подозреваемый ударил стража порядка головой в лицо, а также ногами в плечо и живот. Кроме того, в присутствии посторонних он оскорбил сотрудников полиции.

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