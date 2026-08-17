Лжебанкиры похитили свыше восьми миллионов рублей у брянцев за неделю.

2026, 17 августа 12:50

Лжебанкиры похитили свыше восьми миллионов рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 18 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Жертвы лишились 9 788 000 рублей.

Большую часть суммы присвоили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о подозрительных действиях со счетами и картами. Брянцы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Всего лжебанкиры со счетов четверых потерпевших похитили 8 195 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.