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Криминал

Лжебанкиры похитили свыше восьми миллионов рублей у брянцев за неделю.

2026, 17 августа 12:50
Лжебанкиры похитили свыше восьми миллионов рублей у брянцев за неделю.
Источник фото

Лжебанкиры похитили свыше восьми миллионов рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратились 18 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Жертвы лишились 9 788 000 рублей.

Большую часть суммы присвоили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о подозрительных действиях со счетами и картами. Брянцы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Всего лжебанкиры со счетов четверых потерпевших похитили 8 195 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.

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