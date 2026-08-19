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102 беспилотника сбили военные за минувшие сутки над Брянской областью

2026, 19 августа 10:44
102 беспилотника сбили военные за минувшие сутки над Брянской областью
Источник фото

102 беспилотника сбили военные за минувшие сутки над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки территория Брянской области вновь подверглась атакам ВСУ.  Военнослужащие обнаружили в небе над регионом  102 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели. 

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