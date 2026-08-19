102 беспилотника сбили военные за минувшие сутки над Брянской областью

2026, 19 августа 10:44

102 беспилотника сбили военные за минувшие сутки над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки территория Брянской области вновь подверглась атакам ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 102 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.