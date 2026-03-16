Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские за один день раскрыли грабеж в Новозыбкове

2026, 16 марта 09:00
Источник фото

Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В торговом зале сетевого магазина злоумышленник открыто похитил восемь пар носков.

На прошлой неделе в полицию обратился директор магазина в городе Новозыбкове.  Один из посетителей в присутствии работников торгового зала похитил восемь пар носков. Догнать вора сотрудники не смогли. 

В тот же день участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в грабеже. 59-летний житель Новозыбкова уже был судим за повреждение имущества и кражу.

Похищенные товары полицейские у фигуранта изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14496) брянск (6849) ДТП (2698) ГИБДД (2235) прокуратура (2049) уголовное дело (2014) Александр Богомаз (1895) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1043)