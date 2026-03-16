Полицейские за один день раскрыли грабеж в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В торговом зале сетевого магазина злоумышленник открыто похитил восемь пар носков.
На прошлой неделе в полицию обратился директор магазина в городе Новозыбкове. Один из посетителей в присутствии работников торгового зала похитил восемь пар носков. Догнать вора сотрудники не смогли.
В тот же день участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в грабеже. 59-летний житель Новозыбкова уже был судим за повреждение имущества и кражу.
Похищенные товары полицейские у фигуранта изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».