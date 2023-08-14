Пожилая пассажирка мотоцикла погибла на трассе в Унечском районе

Пожилая пассажирка мотоцикла погибла, а водитель попал в больницу после ДТП на трассе в Унечском районе. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

14 августа на 7 км автодороги «Унеча-Робчик» в Унечском районе произошла авария. 79–летний мужчина на мотоцикле «УРАЛ» с боковым прицепом при повороте налево не пропустил «ВАЗ 21102». Легковушка ехала прямо.

От удара оторвало «коляску» мотоцикла, где сидела 72-летняя женщина. Пенсионерка умерла на месте. 79-летний мужчина госпитализирован.

Полиция выясняет причины и обстоятельства автоаварии.