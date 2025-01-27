Пожилого водителя оштрафовали в Брянске после публикации в соцсети

Пожилого водителя оштрафовали полицейские в Брянске после публикации в соцсети видеозаписи с нарушением Правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД Брянска отреагировали на публикацию в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сняли на видео и выложили в интернет нарушение Правил дорожного движения. Водитель автомобиля Chevrolet повернул налево на пешеходном переходе и тротуаре вблизи дома № 5 по Московскому проспекту в Брянске.

Полицейские разыскали нарушителя. 85-летний житель областного центра пояснил, что ехал домой и пропустил поворот.

Водителя инспекторы привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на две тысячи рублей.