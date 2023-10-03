Правоохранители проверяют сообщение о минировании школ и садов в Брянске

Правоохранители проверяют сообщение о минировании всех школ и детских садов в Володарском районе Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

Утром 3 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Брянска поступила информация из мэрии. На электронную Брянской городской администрации поступило письмо с сообщением о минировании всех школ и детских садов Володарского района.

Экстренные службы выехали по адресам учебных заведений.