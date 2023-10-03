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Правоохранители проверяют сообщение о минировании школ и садов в Брянске

2023, 03 октября 09:38 Происшествия
Правоохранители проверяют сообщение о минировании школ и садов в Брянске
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Правоохранители проверяют сообщение о минировании всех школ и детских садов в Володарском районе Брянска. Об этом рассказали в городской администрации. 

Утром 3 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Брянска поступила информация из мэрии. На электронную Брянской городской администрации поступило письмо с сообщением о минировании всех школ и детских садов Володарского района.

Экстренные службы выехали по адресам учебных заведений.

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