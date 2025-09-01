Предпринимателя из Брянска ждёт суд за мошенничество при получении гранта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении гранта. В преступлении обвинили 23-летнего индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, в 2023 году фигурант получил полмиллиона рублей на развитие швейного производства. Но для отчётности он предоставил поддельный договор аренды помещения. А деньги на развитие бизнеса он потратил на другие нужды.

Обвиняемый возместил причинённый ущерб в полном объеме.