Пустырь в Брянске превратили в парковку и засадили клёнами

Пустырь в Советском районе Брянска превратили в парковку и засадили клёнами. Об этом рассказали в горадминистрации.

В Советском районе областного центра благоустроили заброшенную территорию между домами №37 по улице Крахмалёва и домом №10 по улице Горбатова. Раньше здесь был пустырь, затем проезд.

Компания «М-Строй» за короткий срок и почти 11 млн рублей обустроили водопроводный коллектор, разровняли территорию, убрали дикорастущую поросль, разметили парковку для автомобилей.

Также специалисты высадили 42 остролистных клёна. Позже здесь появится живая изгородь между дорогой и многоквартирными домами.