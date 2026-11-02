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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на переездах в Брянской области в 2026 году

2026, 02 ноября 12:32
Два человека погибли в ДТП на переездах в Брянской области в 2026 году
Источник фото

Два человека погибли в трёх ДТП на железнодорожных переездах в Брянской области с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

На железнодорожных переездах в Брянской области с начала 2026 года произошло три дорожно-транспортных происшествия. В них погибли два человека, а ещё двое были ранены. За аналогичный период минувшего года таких происшествия было два. 

Все ДТП произошли из-за грубых нарушений правил дорожного движения. Во всех случаях водители за рулём легковых автомобилей пытались пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, игнорируя требования световой и звуковой сигнализации.

 

Фото Московской железной дороги

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