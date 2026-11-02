Два человека погибли в трёх ДТП на железнодорожных переездах в Брянской области с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
На железнодорожных переездах в Брянской области с начала 2026 года произошло три дорожно-транспортных происшествия. В них погибли два человека, а ещё двое были ранены. За аналогичный период минувшего года таких происшествия было два.
Все ДТП произошли из-за грубых нарушений правил дорожного движения. Во всех случаях водители за рулём легковых автомобилей пытались пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, игнорируя требования световой и звуковой сигнализации.
Фото Московской железной дороги