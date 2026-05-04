2026, 04 мая 13:28

Пьяного водителя задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью 26 апреля в городе Новозыбкове на улице Первомайская сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2114». 37-летний мужчина за рулём оказался нетрезв. Это подтвердило освидетельствование.

На водителя инспекторы составили административный материал. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Ему грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.