Происшествия

Пьяного водителя задержали полицейские в Новозыбкове

2026, 04 мая 13:28
Пьяного водителя задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Ночью 26 апреля в городе Новозыбкове на улице Первомайская сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2114». 37-летний мужчина за рулём оказался нетрезв. Это подтвердило освидетельствование.  

На водителя инспекторы составили административный материал. Автомобиль отправили на специализированную стоянку. 

Ему грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

