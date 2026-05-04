105 медалей разыграли на Кубке Пересвета по айкидо в Брянске в выходные

2026, 04 мая 12:30

105 медалей разыграли на Кубке Пересвета по айкидо в Брянске в выходные. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске состоялся межрегиональный турнир по айкидо «Кубок Пересвета». Он прошёл в седьмой раз. Спортсмены из Брянской и Белгородской разыграли 105 медалей по Высшей лиге айкидо и клубному Кубку Томики айкидо.

В командном зачете сборная региона заняла второе место. Награды победителям и призёрам вручили врио заместителя Губернатора Брянской области Андрей Фроленков, руководитель научного совета при общероссийской федерации спорта «Национальный совет айкидо России» Олег Бекетов, директор Дворца единоборств имени Артема Осипенко Александр Горбач, председатель фонда развития и поддержки спорта «Вера и спорт» имени Александра Пересвета, иерей Александр Шатов и руководитель Центра подготовки «Тактическая медицина и выживание» Владимир Лытенков.