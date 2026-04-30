В Брянске открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»

2026, 30 апреля 17:43

Молодые брянцы могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна — моя Россия». Регистрация открыта до 31 мая 2026 года.

Конкурс существует уже более двадцати лет и собрал за это время свыше миллиона участников со всей страны. В 2025 году заявки подали больше 74 тысяч человек. Проекты могут быть связаны с развитием городов и сёл — от экологии и цифровых технологий до здоровья и педагогики. Всего организаторы предлагают 12 номинаций.

Участвовать могут молодые люди до 35 лет, а для детей до 13 лет предусмотрена отдельная номинация. Финалисты 2026 года получат шанс претендовать на гранты до миллиона рублей.

Конкурс уже привлёк внимание брянского президиума Российского Красного Креста. Его член Дмитрий Корнилов отметил: «Мы рассматриваем данный конкурс как значимую площадку для продвижения проектов в сфере поддержки людей и развития добровольчества. Призываем неравнодушную молодёжь заявить о своих идеях на федеральном уровне».

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте http://moyastrana.ru

По материалам сайта КП-Брянск