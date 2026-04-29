2026, 29 апреля 12:04

Пожилой велосипедист погиб в ДТП в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём в Клинцовском районе произошла авария. 45-летний мужчина за рулём автомобиля Nissan при проезде перекрёстка неравнозначных дорог не пропустил 81-летнего велосипедиста. При столкновении пенсионер получил тяжёлые травмы. Он умер на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

Предварительной причиной смертельной аварии стало несоблюдение очередности проезда нерегулируемого перекрёстка. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.