Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Пожилой велосипедист погиб в ДТП в Клинцовском районе

2026, 29 апреля 12:04
Пожилой велосипедист погиб в ДТП в Клинцовском районе
Источник фото

Пожилой велосипедист погиб в ДТП в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Накануне днём в Клинцовском районе произошла авария. 45-летний мужчина за рулём автомобиля Nissan при проезде перекрёстка неравнозначных дорог не пропустил 81-летнего велосипедиста. При столкновении пенсионер получил тяжёлые травмы. Он умер на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

Предварительной причиной смертельной аварии стало несоблюдение очередности проезда нерегулируемого перекрёстка. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский школьник выиграл международный конкурс художественного чтения
29 апреля 13:31
Брянский школьник выиграл международный конкурс художественного чтения
Кражу 20 тысяч рублей из банкомата раскрыли брянские полицейские
29 апреля 12:55
Кражу 20 тысяч рублей из банкомата раскрыли брянские полицейские
Более трех тысяч – под наблюдением
29 апреля 12:37
Более трех тысяч – под наблюдением

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15009) брянск (6922) ДТП (2736) ГИБДД (2283) прокуратура (2093) уголовное дело (2042) Александр Богомаз (1970) суд (1789) авария (1653) мчс (1533) коронавирус (1272) умвд (1063)