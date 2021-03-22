Пьяный молдаванин на фуре выехал на встречку на Московском проспекте Брянска

Нарушителя задержали.

В ГИБДД Брянска рассказали о выезде большегруза на встречную полосу.

Напомним, днем 22 марта очевидцы сфотографировали фуру, которая, по их словам, от базы на Московском, 99, до мясокомбината доехала по встречной полосе шестиполосной дороги.

Остановить лихача смогли сотрудники полицейские. Как пояснили в ГИБДД, за рулем Volvo находился 50-летний житель Молдовы. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

На него составили административные материалы за отказ от освидетельствования и выезд на встречную полосу. 22 марта его доставили в суд.