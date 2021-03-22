Фура шла по встречке на Московском проспекте Брянска

Водителя большегруза остановил наряд ДПС.

Водитель фуры запутался в организации дорожного движения на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель фуры ехал по встречной полосе шестиполосного проспекта от базы на Московском, 99. Сориентироваться в обстановке и осознать нарушение дальнобойщик смог лишь у светофора в районе мясокомбината.

Нарушителем заинтересовались автоинспекторы, которые с мигалками преградили большегрузу путь. За выезд на встречную полосу водитель понесет ответственность.