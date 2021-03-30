Пьяный новозыбковец устроил поножовщину на проводах друга в армию

Он ранил троих, еще двоих пригрозил убить.

20-летний житель Новозыбкова оказался на скамье подсудимых за поножовщину на проводах его друга в армию.

Как сообщает региональная прокуратура, в июле 2020 года в селе Ущерпье Клинцовского района пьяный молодой человек провожал товарища на службу. В ходе драки он напал с ножом на троих человек – все трое получили тяжелые травмы. Еще двоим житель Новозыбкова с ножом в руках угрожал убийством.

Агрессору предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе убийством. Уголовное дело направили в Клинцовский районный суд.