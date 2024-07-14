Пьяный велосипедист столкнулся с машиной в Трубчевске

Пьяный велосипедист столкнулся с машиной на перекрёстке в Трубчевске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Трубчевск на перекрёстке улиц Луначарского и Воровского произошла авария. 38-летний мужчина на велосипеде Stels не предоставил преимущество автомобилю Lada. 38-летняя женщина-водитель ехала по главной дороге.

При столкновении велосипедист сломал несколько рёбер. Также у него установили состояние опьянения.

Полиция проводит проверку по факту аварии.