Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Внедорожник врезался в столб на трассе в Трубчевском районе накануне

2026, 16 октября 10:43
Внедорожник врезался в столб на трассе в Трубчевском районе накануне
Источник фото

Нетрезвый водитель на внедорожнике врезался в столб на трассе в Трубчевском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла ночью 15 октября в Трубчевском районе. 28-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «УАЗ-23632». Внедорожник съехал в кювет и врезался в электроопору.

Водитель получил тяжёлые травмы. Его отвезли в больницу. 

Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян. Также у него не было водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Полицейские составили на нарушителя административные материалы.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский губернатор вручил награды работникам дорожного хозяйства
16 октября 12:00
Брянский губернатор вручил награды работникам дорожного хозяйства
Брянское предприятие выпустило новый тяжелый автогрейдер
16 октября 11:24
Брянское предприятие выпустило новый тяжелый автогрейдер
Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных
16 октября 09:31
Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16859) брянск (7264) ДТП (2897) ГИБДД (2466) прокуратура (2218) уголовное дело (2156) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1172)