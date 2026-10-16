Внедорожник врезался в столб на трассе в Трубчевском районе накануне

2026, 16 октября 10:43

Нетрезвый водитель на внедорожнике врезался в столб на трассе в Трубчевском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла ночью 15 октября в Трубчевском районе. 28-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «УАЗ-23632». Внедорожник съехал в кювет и врезался в электроопору.

Водитель получил тяжёлые травмы. Его отвезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян. Также у него не было водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Полицейские составили на нарушителя административные материалы.