Пять человек погибли в огне на Брянщине

За неделю в Брянской области на пожарах погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Зимой количество пожаров в жилых домах и квартирах возрастает. Чаще всего это связано с неправильным использованием печей и электрообогревателей.

С начала года В Брянской области спасательное ведомство зарегистрировало 60 пожаров в жилом секторе. Там погибли 11 человек, а девять – получили травмы. Только за последнюю неделю произошло 15 возгораний. В них погибли пять жителей.