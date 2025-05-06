Разбойное нападение за сутки раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в разбойном нападении за сутки задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Советского района областного центра. Он был в гостях в малознакомой компании. Там у заявителя произошёл конфликт с незнакомым парнем. Перепалка закончилась дракой. Оппонент несколько раз ударил потерпевшего по голове, отобрал 4500 рублей и сбежал.

Оперативники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемого. 23-летний брянец ранее уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суда фигурант будет ждать под стражей.