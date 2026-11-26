Сотрудник полиции погиб в ДТП в Навлинском районе в понедельник

2026, 26 ноября 12:36

Сотрудник полиции погиб в ДТП в Навлинском районе в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером 23 ноября на 394 километре автомобильной дороги «М3» в Навлинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Там работала группа сотрудников УМВД России по Брянской области. Место аварии было обозначено тремя патрульными автомобилями с включенными проблесковыми маячками на обочине, машиной пожарной части и сигнальными фишками, обозначающими объезд. Сотрудники ДПС в светоотражающей экипировке организовали реверсивное движение.

64-летний житель Комаричского района за рулём автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал действия регулировщика, сбил его и других сотрудников. Один из полицейских погиб, ещё несколько правоохранителей получили тяжёлые травмы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.