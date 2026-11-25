Двое мужчин ранены при атаках ВСУ по Брянской области за сутки

2026, 25 ноября 11:33

Двое мужчин ранены при атаках ВСУ по Брянской области за сутки. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 15 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все вражеские цели.

Кроме того, два дрона-камикадзе ВСУ ударили по посёлку Суземка. При взырыве повреждены окна ледового дворца и три машины, припаркованные около спортивного объекта. Ранения получил 78-летний житель.

А в селе Новый Ропск Климовского района при атаке был ранен 75-летний мужчина. Пострадавшему оказали помощь врачи.