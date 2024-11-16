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Ребёнка сбила машина на переходе в Брянске

2024, 16 ноября 14:29 Происшествия
Ребёнка сбила машина на переходе в Брянске
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11-летнего мальчика сбила иномарка на переходе в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Утром 15 ноября на улице 2-я Мичурина в Володарском районе Брянска произошла авария. 23-летний водитель за рулём автомобиля Chevrolet сбил 11-летнего пешехода.  Мальчик шёл в сторону школы через дорогу по нерегулируемому переходу. Ребёнка доставили в больницу с ушибами ног и позвоночника.

Мужчина пояснил инспекторам, что устал после работы и был невнимательным за рулём. На одежде и рюкзаке мальчика были светоотражающие элементы. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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