Рецидивист из Суземки отправился в колонию на 12 лет за убийство

Суд отправил рецидивиста из Суземки в колонию на 12 лет за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Суземского района рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 44-летний мужчина.

В ночь с 7 на 8 января 2023 года в посёлке Суземка во время застолья с 52-летним приятелем фигурант ударил последнего ножом в грудь. От ранения левого легкого потерпевший умер на месте.

В 2013 году мужчина уже был осужден за убийство на 7 лет лишения свободы. Из тюрьмы он вышел в 2019 году.

Суд отправил виновного на 12 лет в колонию особого режима. Приговор не вступил в законную силу.