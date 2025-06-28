Семилетний велосипедист попал под машину в Жирятино. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне около двух часов дня в Жирятинском районе произошло ДТП. По предварительным данным, возле дома №19 на улице Южной села Жирятино юный велосипедист, поворачивая налево, столкнулся с движущимся прямо автомобилем марки «СЕАЗ». 54-летний водитель ехал прямо в сторону улицы Молодёжной.

В аварии семилетний мальчик получил травмы разной степени тяжести. Его доставили в больницу.

В отношении водителя автомобиля инспекторы инициировали административное разбирательство.