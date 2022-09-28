Сотрудника «Брянской мясной компании» осудили за подкуп и мошенничество

Советский районный суд Брянска признал виновным в мошенничестве и подкупе бывшего сотрудника «Брянской мясной компании».

Как сообщает областная прокуратура, осужденный занимал пост руководителя отдела в агрофирме.

Суд установил, что в обмен на обещания посодействовать в заключении договоров он с ноября 2019 по ноябрь 2021 года получил от двух директоров коммерческих фирм более 940 тысяч рублей за подписание договоров. А затем также получил от индивидуального предпринимателя и двух директоров фирм в общей сложности свыше 3,4 млн рублей.

Однако полномочий по содействию заключению с ними договоров он не имел.

Суд назначил ему четыре с половиной года колонии.