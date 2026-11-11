Общественные палаты Брянской области и Чеченской Республики договорились об усилении взаимодействия

2026, 11 ноября 10:00

На полях Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве состоялась рабочая встреча делегаций Брянской области и Чеченской Республики. Стороны обсудили обмен опытом и договорились о расширении сотрудничества. Дополнительным фактором укрепления связей двух регионов выступает статус городов-побратимов Брянска и Грозного, а также Год единства народов России.

В Москве завершился Всероссийский конгресс наблюдателей. Брянскую область представили заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухоломкин и лектор общества «Знание» Брянской области Максим Абрамов.

В рамках конгресса делегация Брянской области провела рабочую встречу с представителями Общественной палаты Чеченской Республики:

— первым заместителем председателя Общественной палаты Чеченской Республики Алу Каримовым;

— заместителем председателя Бекханом Хамадовым;

— руководителем Аппарата Общественной палаты Шамханом Гайрбековым.

Обсуждались вопросы взаимодействия и обмена опытом. По итогам встречи стороны договорились усилить взаимодействие Общественных палат Брянской области и Чеченской Республики.

Межрегиональные связи Брянской области и Чеченской Республики опираются на несколько устойчивых оснований.

Грозный и Брянск являются городами-побратимами, что исторически формирует основу для контактов между институтами и жителями двух регионов.

2026 год в России объявлен Годом единства народов России. В его рамках государственная телерадиокомпания «Брянск» выпустила в эфир специальный репортаж о проживающих в Брянской области чеченцах. По данным телекомпании, в Брянской области проживает около 200 чеченцев.

Фото общественной палаты Брянской области