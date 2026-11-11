Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Общественные палаты Брянской области и Чеченской Республики договорились об усилении взаимодействия

2026, 11 ноября 10:00
Общественные палаты Брянской области и Чеченской Республики договорились об усилении взаимодействия
Источник фото

На полях Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве состоялась рабочая встреча делегаций Брянской области и Чеченской Республики. Стороны обсудили обмен опытом и договорились о расширении сотрудничества. Дополнительным фактором укрепления связей двух регионов выступает статус городов-побратимов Брянска и Грозного, а также Год единства народов России.

В Москве завершился Всероссийский конгресс наблюдателей. Брянскую область представили заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухоломкин и лектор общества «Знание» Брянской области Максим Абрамов.

В рамках конгресса делегация Брянской области провела рабочую встречу с представителями Общественной палаты Чеченской Республики:

— первым заместителем председателя Общественной палаты Чеченской Республики Алу Каримовым;

— заместителем председателя Бекханом Хамадовым;

— руководителем Аппарата Общественной палаты Шамханом Гайрбековым.

Обсуждались вопросы взаимодействия и обмена опытом. По итогам встречи стороны договорились усилить взаимодействие Общественных палат Брянской области и Чеченской Республики.

Межрегиональные связи Брянской области и Чеченской Республики опираются на несколько устойчивых оснований.

Грозный и Брянск являются городами-побратимами, что исторически формирует основу для контактов между институтами и жителями двух регионов.

2026 год в России объявлен Годом единства народов России. В его рамках государственная телерадиокомпания «Брянск» выпустила в эфир специальный репортаж о проживающих в Брянской области чеченцах. По данным телекомпании, в Брянской области проживает около 200 чеченцев.

Фото общественной палаты Брянской области

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17138) брянск (7305) ДТП (2917) ГИБДД (2494) прокуратура (2233) уголовное дело (2170) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1767) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1192)