Кокинская школа стала призёром всероссийского конкурса Движения Первых

2026, 12 ноября 11:19

Кокинская школа стала призёром всероссийского конкурса Движения Первых. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» подвело итоги всероссийский конкурс пространств. За победу боролись более 1600 команд.

В номинации «Лучшее пространство на базе образовательной организации» была представлено первичное отделение Движения Первых Кокинской школы Выгоничского района. Она заняла второе место.

Пространством Первых в Кокинской школе стала комната детских инициатив. Она появилась во время капитального ремонта. 10 активистов при поддержке двух советников директора по воспитанию превратили класс в главный молодёжный штаб. Ребята самостоятельно продумали планировку комнаты, организовали места для совместной работы и интерактивные площадки с учётом интересов школьников.