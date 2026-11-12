Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Кокинская школа стала призёром всероссийского конкурса Движения Первых

2026, 12 ноября 11:19
Кокинская школа стала призёром всероссийского конкурса Движения Первых
Источник фото

Кокинская школа стала призёром всероссийского конкурса Движения Первых. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» подвело итоги всероссийский конкурс пространств. За победу боролись более 1600 команд. 

В номинации «Лучшее пространство на базе образовательной организации» была представлено первичное отделение Движения Первых Кокинской школы Выгоничского района. Она заняла второе место. 

Пространством Первых в Кокинской школе стала комната детских инициатив. Она появилась во время капитального ремонта.  10 активистов при поддержке двух советников директора по воспитанию превратили класс в главный молодёжный штаб. Ребята самостоятельно продумали планировку комнаты, организовали места для совместной работы и интерактивные площадки с учётом интересов школьников.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Эстафета знаний. Как навыки спасения доберутся до каждого брянца
12 ноября 14:32
Эстафета знаний. Как навыки спасения доберутся до каждого брянца
Брянский суд конфисковал магазин за торговлю контрафактными сигаретами
12 ноября 13:35
Брянский суд конфисковал магазин за торговлю контрафактными сигаретами
Полицейские в Брянске выявили факт присвоения более 100 тысяч рублей страховым агентом
12 ноября 12:12
Полицейские в Брянске выявили факт присвоения более 100 тысяч рублей страховым агентом

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17155) брянск (7312) ДТП (2917) ГИБДД (2494) прокуратура (2237) уголовное дело (2173) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1767) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1194)