Стихийная свалка в Брянске загорелась второй раз за сутки

На улице Сталелитейной в Брянске стихийная свалка загорелась второй раз за сутки. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Сталелитейная, 2А произошёл пожар на стихийной свалке отходов. там работают две единицы специализированной техники МЧС России и машина дорожного управления.

Возгорание по этому адресу было зафиксировано накануне вечером. Ночью пожарные справились с огнём, уточнили в администрации.