2026, 16 марта 11:48

Суд конфисковал у жительницы Брянска автомобиль за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказалась

45-летняя жительница областного центра.

Вечером 2 января 2026 года обвиняемую за рулём автомобиля КИА ED на улице на улице Вокзальной остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. Женщина была пьяна. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновную на 200 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения на два года. Автомобиль конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.