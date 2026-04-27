Кражу товаров из пункта выдачи заказов раскрыли полицейские в Брянске

2026, 27 апреля 12:14

Кражу товаров из пункта выдачи заказов раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже трёх мобильных телефонов обратился администратор пункта выдачи заказов популярного маркетплейса, расположенного в Фокинском районе Брянска. Ущерб составил почти 300 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 19-летний брянец. Парень заранее спланировал преступление. Он устроился на работу в ПВЗ. Затем с аккаунта своей знакомой подозреваемый оформил заказы на три дорогостоящих смартфона. Когда товары поступили в пункт выдачи, он забрал их из ячейки, спрятав под одежду. На следующий день фигурант не вышел на работу.

Молодой человек уже был судим за кражу. Похищенные телефоны он успел продать, а деньги потратить. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении кражи. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.