Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

2026, 27 апреля 12:14
Источник фото

Кражу товаров из пункта выдачи заказов раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию с заявлением о краже трёх мобильных телефонов обратился администратор пункта выдачи заказов популярного маркетплейса, расположенного в Фокинском районе Брянска. Ущерб составил почти 300 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 19-летний брянец. Парень заранее спланировал преступление. Он устроился на работу в ПВЗ. Затем с аккаунта своей знакомой подозреваемый оформил заказы на три дорогостоящих смартфона. Когда товары поступили в пункт выдачи, он забрал их из ячейки, спрятав под одежду. На следующий день фигурант не вышел на работу.

Молодой человек уже был судим за кражу. Похищенные телефоны он успел продать, а деньги потратить. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении кражи. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14976) брянск (6921) ДТП (2732) ГИБДД (2277) прокуратура (2092) уголовное дело (2041) Александр Богомаз (1969) суд (1789) авария (1651) мчс (1530) коронавирус (1272) умвд (1063)