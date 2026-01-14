Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенникам у брянской пенсионерки сбережения

2026, 14 января 15:55
Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенникам у брянской пенсионерки сбережения
Суд обязал владельца счёта из Пермского края вернуть похищенные мошенникам у брянской пенсионерки 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В апреле прошлого года пожилая жительница Красногорского района стала жертвой дистанционных мошенников. Обманутая пенсионерка перевела злоумышленникам 250 тысяч рублей. 

Правоохранители установили личность владельца счёта, на который поступили деньги. Им оказался житель Пермского края. 

Прокуратура Красногорского района обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счёта всей суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требования удовлетворила. Прокуратура контролирует исполнение решения. 

