Суд оштрафовал брянца за получение соцпомощи за взятку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Приговор выслушает 27-летний житель Новозыбковского района.
В июне 2022 года фигурант обратился в центр социального обслуживания населения для заключения социального контракта. Он договорился с работником учреждения о даче взятки одному из руководителей отдела за принятие положительного решения о выплате единовременной социальной помощи. Получив 250 тысяч рублей он передал должностному лицу через посредника 50 тысяч рублей.
Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
В отношении взяткополучателя и посредника материалы дела выделены в отдельное производство.