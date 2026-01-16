Суд оштрафовал брянца за получение соцпомощи за взятку

Суд оштрафовал брянца за получение соцпомощи за взятку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Приговор выслушает 27-летний житель Новозыбковского района.

В июне 2022 года фигурант обратился в центр социального обслуживания населения для заключения социального контракта. Он договорился с работником учреждения о даче взятки одному из руководителей отдела за принятие положительного решения о выплате единовременной социальной помощи. Получив 250 тысяч рублей он передал должностному лицу через посредника 50 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

В отношении взяткополучателя и посредника материалы дела выделены в отдельное производство.