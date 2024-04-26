Суд оштрафовал замдиректора брянского колледжа за служебный подлог

Суд оштрафовал замдиректора брянского колледжа за злоупотреблении полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. На скамье подсудимых оказалась заместитель директора Брянского профессионально-педагогического колледжа.

В 2020 году женщина изготовила фиктивные документы о прохождении дополнительного обучения и итоговой аттестации учащимися. За это учебное учреждение получило более 700 тысяч рублей. Также замдиректора внесла сведений об образовании слушателей в федеральную информационную систему.

Суда приговорил женщину к штрафу. Решение не вступило в законную силу.