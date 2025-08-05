Три автомобиля столкнулись на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции

4 августа в Брянском районе на 6-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 18-летний водитель за рулём автомобиля LADA Granta столкнулся с Kia Sorento. А Kia отбросило на Audi A, который поворачивал направо.

34-летний пассажир Lada получил травмы. Он не был пристёгнут ремнём безопасности. Мужчине оказали медпомощь и отпустили домой с назначением лечения.

На водителя отечественной легковушки инспекторы составили три административных протокола. Полицейские проводят проверку по факту аварии.