2026, 23 января 12:32

Три автомобиля столкнулись в Брянске в пятницу днём. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 23 января в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе города Брянска. На улице Флотская столкнулись три автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовало пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы. Спасатели смыли горюче-смазочные материалы, которые вытекли из повреждённых машин на проезжую часть. О пострадавших в ведомстве не сообщили.