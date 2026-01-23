Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Три автомобиля столкнулись в Брянске в пятницу днём

2026, 23 января 12:32
Три автомобиля столкнулись в Брянске в пятницу днём
Источник фото

Три автомобиля столкнулись в Брянске в пятницу днём. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Днём 23 января в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе города Брянска. На улице Флотская столкнулись три автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовало пожарно-спасательное подразделение государственной противопожарной службы. Спасатели смыли горюче-смазочные материалы, которые вытекли из повреждённых машин на проезжую часть. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Метки: ,

Читайте также

Подводная камера обследовала 9696 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших детей
23 января 16:27
Подводная камера обследовала 9696 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших детей
Почти 1350 тонн снега вывезли за сутки дорожники из Брянска
23 января 14:45
Почти 1350 тонн снега вывезли за сутки дорожники из Брянска
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже обуви из магазина рецидивиста
22 января 16:42
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже обуви из магазина рецидивиста

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13958) брянск (6758) ДТП (2662) ГИБДД (2184) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1788) суд (1781) авария (1627) мчс (1472) коронавирус (1272) умвд (1017)