Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
5 марта в Брянске начали работу ярмарки по продаже живых цветов. Во всех районах города определены почти 40 мест. Там жители областного центра могут приобрести цветы к Международному женскому дню.
Ярмарки работают 8 до 19 часов по адресам:
Бежицкий район:
— ул. Почтовая, около дома №106-108.
— ул. Литейная, около дома 48/126.
— ул. Литейная, около дома № 68/70.
— ул. Федюнинского, около дома № 1.
— ул. III Интернационала, около дома 2 (около обувного магазина).
— ул. III Интернационала, около дома 17.
— ул. Ульянова, около дома №124.
— пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная.
— ул. Камозина, между домами 40 и 46.
— пересечение ул. Куйбышева и III Интернационала, около дома 6.
Володарский район:
— ул. Пушкина, дом 12 (около театра кукол).
— ул. Никитина, около дома 8.
— ул. Фосфоритная, около дома 19.
— ул. Тельмана, около дома 66/3.
— пересечение ул. Никитина и ул. Мичурина, около дома 31-б.
Советский район:
— улица Авиационная, около дома 5-в.
— улица Авиационная, около дома 26-а.
— улица Красноармейская, около дома 76.
— улица Красноармейская, около дома №61 (площадь у автовокзала).
— улица Красноармейская, около дома 31.
— проспект Ленина, около дома 1.
— проспект Ленина, около ТРЦ «Родина».
— проспект Ленина, около дома 63.
— улица Спартаковская, около дома 130.
— проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона.
— проспект Станке Димитрова, площадка между домами 61 и 57.
— улица Дуки, около дома 33.
— улица Ромашина, около дома 34.
— улица Крахмалёва, около дома 23, остановка «Улица Костычева».
— улица С. Перовской, около дома 48.
— улица Вали Сафроновой, около дома 75.
— остановка «Курган Бессмертия» (чётная сторона).
Фокинский район:
— пр-т Московский, около дома 5.
— пр-т Московский, около дома 30-а.
— пр-т Московский, около дома 106/4.
— пр-т Московский, напротив дома № 154-б.
— ул. Дзержинского, около дома 3.
— пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова.