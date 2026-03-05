Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта

2026, 05 марта 12:36

Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

5 марта в Брянске начали работу ярмарки по продаже живых цветов. Во всех районах города определены почти 40 мест. Там жители областного центра могут приобрести цветы к Международному женскому дню.

Ярмарки работают 8 до 19 часов по адресам:

Бежицкий район:

— ул. Почтовая, около дома №106-108.

— ул. Литейная, около дома 48/126.

— ул. Литейная, около дома № 68/70.

— ул. Федюнинского, около дома № 1.

— ул. III Интернационала, около дома 2 (около обувного магазина).

— ул. III Интернационала, около дома 17.

— ул. Ульянова, около дома №124.

— пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная.

— ул. Камозина, между домами 40 и 46.

— пересечение ул. Куйбышева и III Интернационала, около дома 6.

Володарский район:

— ул. Пушкина, дом 12 (около театра кукол).

— ул. Никитина, около дома 8.

— ул. Фосфоритная, около дома 19.

— ул. Тельмана, около дома 66/3.

— пересечение ул. Никитина и ул. Мичурина, около дома 31-б.

Советский район:

— улица Авиационная, около дома 5-в.

— улица Авиационная, около дома 26-а.

— улица Красноармейская, около дома 76.

— улица Красноармейская, около дома №61 (площадь у автовокзала).

— улица Красноармейская, около дома 31.

— проспект Ленина, около дома 1.

— проспект Ленина, около ТРЦ «Родина».

— проспект Ленина, около дома 63.

— улица Спартаковская, около дома 130.

— проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона.

— проспект Станке Димитрова, площадка между домами 61 и 57.

— улица Дуки, около дома 33.

— улица Ромашина, около дома 34.

— улица Крахмалёва, около дома 23, остановка «Улица Костычева».

— улица С. Перовской, около дома 48.

— улица Вали Сафроновой, около дома 75.

— остановка «Курган Бессмертия» (чётная сторона).

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома 5.

— пр-т Московский, около дома 30-а.

— пр-т Московский, около дома 106/4.

— пр-т Московский, напротив дома № 154-б.

— ул. Дзержинского, около дома 3.

— пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова.