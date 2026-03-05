Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта

2026, 05 марта 12:36
Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта
Источник фото

Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

5 марта в Брянске начали работу ярмарки по продаже живых цветов. Во всех районах города определены почти 40  мест. Там жители областного центра могут приобрести цветы к Международному женскому дню. 

Ярмарки работают 8 до 19 часов по адресам: 

Бежицкий район:

— ул. Почтовая, около дома №106-108.

— ул. Литейная, около дома 48/126.

— ул. Литейная, около дома № 68/70.

— ул. Федюнинского, около дома № 1.

— ул. III Интернационала, около дома 2 (около обувного магазина).

— ул. III Интернационала, около дома 17.

— ул. Ульянова, около дома №124.

— пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная.

— ул. Камозина, между домами 40 и 46.

— пересечение ул. Куйбышева и III Интернационала, около дома 6.

Володарский район:

— ул. Пушкина, дом 12 (около театра кукол).

— ул. Никитина, около дома 8.

— ул. Фосфоритная, около дома 19.

— ул. Тельмана, около дома 66/3.

— пересечение ул. Никитина и ул. Мичурина, около дома 31-б.

Советский район:

— улица Авиационная, около дома 5-в.

— улица Авиационная, около дома 26-а.

— улица Красноармейская, около дома 76.

— улица Красноармейская, около дома №61 (площадь у автовокзала).

— улица Красноармейская, около дома 31.

— проспект Ленина, около дома 1.

— проспект Ленина, около ТРЦ «Родина».

— проспект Ленина, около дома 63.

— улица Спартаковская, около дома 130.

— проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона.

— проспект Станке Димитрова, площадка между домами 61 и 57.

— улица Дуки, около дома 33.

— улица Ромашина, около дома 34.

— улица Крахмалёва, около дома 23, остановка «Улица Костычева».

— улица С. Перовской, около дома 48.

— улица Вали Сафроновой, около дома 75.

— остановка «Курган Бессмертия» (чётная сторона).

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома 5.

— пр-т Московский, около дома 30-а.

— пр-т Московский, около дома 106/4.

— пр-т Московский, напротив дома № 154-б.

— ул. Дзержинского, около дома 3.

— пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни
05 марта 13:45
Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни
Кражу мобильного телефона раскрыли брянские полицейские
05 марта 13:20
Кражу мобильного телефона раскрыли брянские полицейские
Кражу из автомобиля портмоне и телефона за день раскрыли полицейские в Брянске
05 марта 11:35
Кражу из автомобиля портмоне и телефона за день раскрыли полицейские в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14394) брянск (6834) ДТП (2691) ГИБДД (2224) прокуратура (2039) уголовное дело (2005) Александр Богомаз (1876) суд (1786) авария (1645) мчс (1500) коронавирус (1272) умвд (1039)