Три человека пострадали в ДТП в Брянске накануне

2026, 24 января 16:05

Три человека пострадали в ДТП в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 23 января на улице Флотской в Брянске произошла авария. 42-летний мужчина за рулём автомобиля Mercedes-Benz врезался в автобус Ford Transit. 40-летний водитель остановился для поворота налево на территорию автозаправочной станции. От удара автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Mégane.

41-летняя пассажирка Renault Mégane получила тяжёлые травмы и попала в больницу. 46-летний водитель и 64-летняя пассажирка этого автомобиля также пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

На автомобилиста из Mercedes-Benz инспекторы возбудили административное расследование.