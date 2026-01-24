Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Брянске накануне

2026, 24 января 16:05
Три человека пострадали в ДТП в Брянске накануне
Источник фото

Три человека пострадали в ДТП в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Утром 23 января на улице Флотской в Брянске произошла авария. 42-летний мужчина за рулём автомобиля Mercedes-Benz врезался в автобус Ford Transit. 40-летний водитель остановился для поворота налево на территорию автозаправочной станции. От удара автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Mégane.

41-летняя пассажирка Renault Mégane получила тяжёлые травмы и попала в больницу. 46-летний водитель и 64-летняя пассажирка этого автомобиля также пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

На автомобилиста из Mercedes-Benz инспекторы возбудили административное расследование.

Метки: , ,

Читайте также

Реестр площадок для крупногабаритного мусора появился в Бежицком районе Брянска
23 января 16:41
Реестр площадок для крупногабаритного мусора появился в Бежицком районе Брянска
Подводная камера обследовала 9696 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших детей
23 января 16:27
Подводная камера обследовала 9696 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших детей
Почти 1350 тонн снега вывезли за сутки дорожники из Брянска
23 января 14:45
Почти 1350 тонн снега вывезли за сутки дорожники из Брянска

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13961) брянск (6760) ДТП (2663) ГИБДД (2185) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1788) суд (1781) авария (1627) мчс (1472) коронавирус (1272) умвд (1018)