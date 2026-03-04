Жителю Брянска грозит уголовная ответственность за пьяное вождение

2026, 04 марта 10:07

Жителю Брянска грозит уголовная ответственность за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Вечером 22 февраля сотрудники дорожно-патрульной службы в районе дома №154 на улице Красноармейской в в Брянске остановили автомобиль Skoda Rapid для проверки документов. У 39-летнего водителя полицейские выявили внешние признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

Правоохранители выяснили, что мужчина был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения год назад. Водителю грозит уголовная ответственность. Автомобиль отправили на штрафстоянку.