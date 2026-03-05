Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Житель Клинцов три года проведёт в колонии за нападение на полицейского

2026, 05 марта 15:36
Источник фото

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нападении на сотрудника полиции. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель города Клинцы. 

16 сентября прошлого года нетрезвого фигуранта задержали полицейские за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Мужчина не желал выполнять законные требования правоохранителей. Стража порядка обвиняемый дважды ударил кулаком по голове, причинив лёгкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к трём годам в исправительной колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

