Житель Клинцов три года проведёт в колонии за нападение на полицейского

2026, 05 марта 15:36

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нападении на сотрудника полиции. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель города Клинцы.

16 сентября прошлого года нетрезвого фигуранта задержали полицейские за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Мужчина не желал выполнять законные требования правоохранителей. Стража порядка обвиняемый дважды ударил кулаком по голове, причинив лёгкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к трём годам в исправительной колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.