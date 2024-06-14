Три кражи велосипедов раскрыли брянские полицейские за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За неделю в дежурные части отделов полиции Брянска поступило три заявления о кражах велосипедов. Так, у двух жителей Советского района транспортные средства пропали из соседних подъездов одной многоэтажки. Полицейские быстро установили подозреваемых. Велосипеды забрали приятели 17 и 18 лет. Оперативник изъяли их у подельников дома и вернули хозяевам.

А двухколесный транспорт 36-летнего жителя Бежицкого района пропал из ванной комнаты общежития. Стражи порядка выяснили, что к краже причастен 37-летний сосед потерпевшего. Он уже был судим за аналогичное преступление. Перепродать похищенный велосипед мужчина не успел.

Возбуждены уголовные дела.