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Брянский губернатор проведёт прямую линию с гражданами

2026, 13 ноября 13:13
Брянский губернатор проведёт прямую линию с гражданами
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Брянский губернатор проведёт прямую линию с гражданами в конце ноября. 

 

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук проведёт прямую линию с гражданами. Трансляция состоится в 17 часов в четверг, 26 ноября, на странице глав региона «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24» и «ОТР».

С 19 по 26 ноября с 10 до 19 часов вопросы от граждан будет принимать единый call-центр по телефонам: 8-991-214-27-02, (4832)772-702. Также обращения можно прислать на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»), указав контактные данные (ФИО, адрес, телефон) для получения ответа на обращение, в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте» и через платформу обратной связи на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).

Кроме того, вопросы можно задать лично и через «Открытый микрофон» телеканала «Брянская губерния»:

  • 16 ноября, понедельник

с 12:00 до 14:00

г. Брянск, Советский район, у гостиницы «Десна»

  • 17 ноября, вторник

с 12:00 до 14:00

г. Брянск, Бежицкий район, на площади перед ДК БМЗ

  • 18 ноября, среда

с 12:00 до 14:00

г. Брянск, Володарский район, перед входом в театр кукол

  • 19 ноября, четверг

с 12:00 до 14:00

г. Брянск, Фокинский район, перед входом в ДК ЖД

  • 20 ноября, пятница

с 12:00 до 14:00

г. Мглин, парк культуры и отдыха

  • 21 ноября, суббота

с 12:00 до 14:00

г. Унеча, площадка у входа в клуб им. 1 Мая

  • 22 ноября, воскресенье

с 12:00 до 14:00

г. Дятьково, пл. Ленина, д. 1, Дятьковский МКДК

  • 23 ноября, понедельник

с 12:00 до 14:00

п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 29. Вблизи Гимназии №1

  • 24 ноября, вторник

с 12:00 до 14:00

г. Жуковка, ул. Почтовая, 10, у входа в библиотеку

  • 25 ноября, среда

с 12:00 до 14:00

г. Почеп, пл. Октябрьская

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