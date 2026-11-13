Брянский губернатор проведёт прямую линию с гражданами в конце ноября.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук проведёт прямую линию с гражданами. Трансляция состоится в 17 часов в четверг, 26 ноября, на странице глав региона «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24» и «ОТР».
С 19 по 26 ноября с 10 до 19 часов вопросы от граждан будет принимать единый call-центр по телефонам: 8-991-214-27-02, (4832)772-702. Также обращения можно прислать на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»), указав контактные данные (ФИО, адрес, телефон) для получения ответа на обращение, в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте» и через платформу обратной связи на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).
Кроме того, вопросы можно задать лично и через «Открытый микрофон» телеканала «Брянская губерния»:
с 12:00 до 14:00
г. Брянск, Советский район, у гостиницы «Десна»
с 12:00 до 14:00
г. Брянск, Бежицкий район, на площади перед ДК БМЗ
с 12:00 до 14:00
г. Брянск, Володарский район, перед входом в театр кукол
с 12:00 до 14:00
г. Брянск, Фокинский район, перед входом в ДК ЖД
с 12:00 до 14:00
г. Мглин, парк культуры и отдыха
с 12:00 до 14:00
г. Унеча, площадка у входа в клуб им. 1 Мая
с 12:00 до 14:00
г. Дятьково, пл. Ленина, д. 1, Дятьковский МКДК
с 12:00 до 14:00
п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 29. Вблизи Гимназии №1
с 12:00 до 14:00
г. Жуковка, ул. Почтовая, 10, у входа в библиотеку
с 12:00 до 14:00
г. Почеп, пл. Октябрьская