Три машины столкнулись на трассе в Погарском районе

Два человека пострадали при столкновении трёх машин на трассе в Погарском районе

В Погарском районе на 3 км автодороги «Погар-Гремяч» произошло ДТП. 41-летний водитель не справился с управлением автомобиля Renault Logan при обгоне. Легковушка задела LADA Vesta и Renault Megane.

Водитель Renault Logan и 38-летний водитель Renault Megane с травмами попали в больницу.

Инспекторы возбудили административное расследование в отношении автомобилиста из Logan. Полиция проводит проверку по факту аварии.