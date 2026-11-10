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Общество

Половину стоимости обучения в брянских вузах и колледжах компенсируют многодетным семьям

2026, 10 ноября 13:28
Половину стоимости обучения в брянских вузах и колледжах компенсируют многодетным семьям
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Половину стоимости обучения в брянских вузах и колледжах компенсируют многодетным семьям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В сентябре 2026 года стартовала программа поддержки многодетных семей. Им компенсируют 50% стоимости обучения детей по программам среднего профессионального или высшего образования в организациях Брянской области. 

Компенсацию могут получить родители за несовершеннолетнего ребёнка или сам обучающийся в возрасте от 18 до 23 лет.  Заявление и документы об оказании платных образовательных услуг можно подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства до 10 декабря.

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