У ЦУМа случилось массовое ДТП с пострадавшими

У ЦУМа в Брянске сегодня случилось ДТП с участием четырех автомобилей.

ГУ МЧС по Брянской области сообщает, что в инциденте есть пострадавшие, одного из них пришлось деблокировать из автомобиля.

Сообщение об аварии у ЦУМа спасатели получили в районе полудня.

Очевидцы в соцсетях также сообщают, что в ДТП погибла женщина.