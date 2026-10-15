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ЖКХ

Половину улицы Белорусской в Брянске отремонтируют до начала зимы

2026, 15 октября 15:36
Половину улицы Белорусской в Брянске отремонтируют до начала зимы
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Половину улицы Белорусской в Брянске отремонтируют до начала зимы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Фокинском районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Белорусской. Подрядчик обновит три километра дороги от моста через реку Свень до Московского проспекта.

Специалисты уже сняли старое покрытие на полуторакилометровом участке от моста до поворота на школу № 40, а также уложили выравнивающий слой. В ближайшее время рабочие сделают верхний слой. Затем ремонт отложат на время зимы.

Весной на улице Белорусской специалисты доделают дорогу, проведут корректировку шести люков, установят шесть светофоров, полсотни дорожных знаков и нанесут новую разметку. Кроме того, на остановках общественного транспорта поставят два современных остановочных комплекса.

Капитальный ремонт улицы Белорусской обойдётся в более чем 55 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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