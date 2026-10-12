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Здоровье

В офисе брянского Красного Креста можно стать донором костного мозга

2026, 12 октября 18:23
В офисе брянского Красного Креста можно стать донором костного мозга
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Стать потенциальным донором костного мозга в Брянске стало проще. Как пишут журналисты сайта КП-Брянск, с сентября 2026 года в офисе регионального отделения Российского Красного Креста работает постоянная точка приёма биоматериала. Записываться и проходить обследования не нужно. Достаточно зайти и сдать мазок, после чего данные человека отправятся в Федеральный регистр. Об этом рассказал председатель отделения Алексей Мельников.

Точка открылась в рамках многомесячной акции, которую Красный Крест ведёт вместе с волонтёрами-медиками техникума имени Амосова и областной станцией переливания крови. Главная помеха для организаторов – путаница в терминах. Люди слышат слово «мозг», думают о проколе позвоночника и отказываются. На деле костный мозг находится в губчатых костях и производит клетки крови, а позвоночник при донорстве никто не затрагивает. По ощущениям процедура сравнима со сдачей крови.

«Трансплантация костного мозга остаётся для значительной части пациентов с заболеваниями крови единственным эффективным способом лечения. Чем больше участников в Федеральном регистре, тем выше шанс найти генетически совместимого донора для конкретного человека. Мы ведём системную просветительскую работу и готовы консультировать жителей региона по всем вопросам, связанным с процедурой», – отметил член президиума отделения Дмитрий Корнилов.

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